Минтранс ожидает восстановления прямого авиасообщения РФ и Вьетнама в ноябре
Минтранс России работает над вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между РФ и Вьетнамом и рассчитывает, что полеты возобновят в ноябре. Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Чалик во время второго заседания комиссии по сотрудничеству Госдумы и вьетнамского Национального собрания.
«Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщения между нашими странами, в том числе между столицами», — цитирует Чалика ТАСС.
По словам замминистра, эту тему обсуждали в Министерстве транспорта Вьетнама. Ведомство пообещало «буквально завтра» выдать российским авиакомпаниям разрешение на полеты на воздушных судах зарубежного производства, которые исключены из иностранных реестров гражданских самолетов.
Между тем президент Молдавии Майя Санду заявила, что прямые рейсы из Кишинева в Москву не возобновят из-за «рисков для безопасности», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru