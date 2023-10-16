Минтранс ожидает восстановления прямого авиасообщения РФ и Вьетнама в ноябре

«Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщения между нашими странами, в том числе между столицами», — цитирует Чалика ТАСС.

По словам замминистра, эту тему обсуждали в Министерстве транспорта Вьетнама. Ведомство пообещало «буквально завтра» выдать российским авиакомпаниям разрешение на полеты на воздушных судах зарубежного производства, которые исключены из иностранных реестров гражданских самолетов.

Между тем президент Молдавии Майя Санду заявила, что прямые рейсы из Кишинева в Москву не возобновят из-за «рисков для безопасности», пишет RT.

