Посол Бразилия заявил о стремлении к прямому авиасообщению с РФ
Бразилия имеет заинтересованность в налаживании прямого авиационного сообщения с Российской Федерацией, однако переговоры на этот счёт в данный момент находятся на первоначальной стадии. Об этом сообщил ТАСС посол южноамериканской Федеративной Республики в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.
Он выразил предположение, что интерес к организации прямого авиасообщения между странами имеется с обеих сторон. По словам дипломата, это в значительной мере упростило бы жителям Бразилии посещение России, а гражданам последней - визиты в южноамериканскую страну.
Посол признал, что это не самый простой вопрос, который можно быстро решить. Однако, в случае успеха, благодаря прямому авиасообщению, число российских туристов в Бразилии может вырасти, считает Соарес.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», накануне было объявлено о возобновлении авиасообщения между Россией и Мьянмой после 30-летнего перерыва.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Бразилия заявил о стремлении к прямому авиасообщению с РФ
- Россиян допустили к международным соревнованиям в 26 олимпийских видах спорта
- «Нельзя сдаваться»: как пережить увольнение и найти работу после 50 лет
- Фонд национального благосостояния РФ увеличился на 390 млрд рублей
- В эксперимент по имитации полета на Луну вошли египтянин и белоруска
- Эрмосо обратилась в прокуратуру после скандального поцелуя Рубиалеса
- В Южном Бутово полицейских поймали на получении взятки
- Шесть человек пострадали в результате украинского обстрела Волновахи
- Умер режиссер «Неприкасаемых» Джулиано Монтальдо
- Минобороны России обвинило Обаму в распространении биопрограмм США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru