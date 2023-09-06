Посол Бразилия заявил о стремлении к прямому авиасообщению с РФ

Бразилия имеет заинтересованность в налаживании прямого авиационного сообщения с Российской Федерацией, однако переговоры на этот счёт в данный момент находятся на первоначальной стадии. Об этом сообщил ТАСС посол южноамериканской Федеративной Республики в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

Он выразил предположение, что интерес к организации прямого авиасообщения между странами имеется с обеих сторон. По словам дипломата, это в значительной мере упростило бы жителям Бразилии посещение России, а гражданам последней - визиты в южноамериканскую страну.

Посол признал, что это не самый простой вопрос, который можно быстро решить. Однако, в случае успеха, благодаря прямому авиасообщению, число российских туристов в Бразилии может вырасти, считает Соарес.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», накануне было объявлено о возобновлении авиасообщения между Россией и Мьянмой после 30-летнего перерыва.

