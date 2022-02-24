Минтранс оперативно вывезет всех желающих с юга России
Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих россиян с юга страны железнодорожным и автобусным транспортом. Об этом сообщило ведомство.
Так, вся необходимая помощь гражданам будет оказана на местах. Отмечается, что в работе задействуются все необходимые службы, а также волонтеры.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.
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