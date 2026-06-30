Количество машин такси снижается из-за проблем с топливом

Отток кадров ускорился до 20%. Шоферы избегают дальних поездок и заказов в центр из-за риска остаться без топлива, заявили в Национальной ассоциации таксопарков. По данным «Сбер Индекса», траты на такси и каршеринг за неделю снизились на 3% при общем росте расходов на 7,9%. Топливный дефицит бьёт именно по такси, поскольку водители заправляются самостоятельно, в отличие от общественного транспорта. Там, где ограничения точечные, влияние на заказы минимально, но при серьёзном дефиците растут очереди и издержки, снижая эффективность.

Водители тратят больше времени на поиск АЗС и выполняют меньше заказов. Таксопарки советуют заправляться ночью или утром, когда очередей нет. Цены на поездки пока не выросли, что усугубляет положение водителей, так как расходы растут, а доходы — нет. По словам экспертов, если ограничения сохранятся, рентабельность перевозок продолжит падать, а число водителей — сокращаться.

Автоперевозчики из-за дефицита топлива не рискуют брать на себя ответственность за доставку грузов на дальние расстояния, ведь если они испортятся в дороге, перевозчик будет вынужден выплачивать из своего кармана миллионные убытки. Об этом НСН заявил президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

