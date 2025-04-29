«Аэрофлот» разрешил пассажирам самостоятельно исправлять данные в билете

Уточняется, что в случае обнаружении ошибки клиент сможет отредактировать на сайте свои ФИО, дату рождения и паспортные данные.

В авиакомпании указали, что исправление информации о пассажире действует в отношении билетов, которые были приобретены на сайте «Аэрофлота», в контакт-центре или в офисах продаж. Для завершения корректировки потребуется прикрепить подтверждающие документы.

Ранее «Аэрофлот» ввёл фиксированную скидку в размере 50% на билеты для несовершеннолетних пассажиров, сообщает «Свободная пресса».

