«Аэрофлот» разрешил пассажирам самостоятельно исправлять данные в билете

Пассажиры «Аэрофлота» получили право самостоятельно исправлять данные в билете. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Уточняется, что в случае обнаружении ошибки клиент сможет отредактировать на сайте свои ФИО, дату рождения и паспортные данные.

В авиакомпании указали, что исправление информации о пассажире действует в отношении билетов, которые были приобретены на сайте «Аэрофлота», в контакт-центре или в офисах продаж. Для завершения корректировки потребуется прикрепить подтверждающие документы.

Ранее «Аэрофлот» ввёл фиксированную скидку в размере 50% на билеты для несовершеннолетних пассажиров, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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