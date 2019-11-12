Клиент «Аэрофлота» лишился бонусных миль из-за жирного кота

Авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала все бонусные мили у пассажира за нарушение правил перевозки животных. Он исключен из программы лояльности из-за того, что провез кота весом более 8 кг на борту авиалайнера Москва - Владивосток. Об этом АГН «Москва» в пресс-службе авиаперевозчика.

В «Аэрофлоте» напомнили, что, согласно действующим правилам, животное тяжелее 8 кг вместе с переноской, должно перевозиться в багажном отделении. В данном случае пассажир умышленно скрыл вес питомца, тем самым нарушив установленный порядок. Как отмечает телеканал «360», эта информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что «Аэрофлот» не пустил на борт самолета слишком толстого кота, который весит 10 кг. Хозяин нашел похожее животное, с которым прошел регистрацию, после чего подменил его на своего кота и улетел во Владивосток, приобретя билет за бонусные мили.

