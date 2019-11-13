«Сунуть под мышку». Куклачев поделился хитростью провоза котов в самолетах

Правила перевозки животных в самолетах нуждаются в смягчении, считает народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев. Так он прокомментировал журналистам случай с пассажиром «Аэрофлота», который был исключен из бонусной программы авиакомпании за то, что провез слишком крупного кота в салоне.

В диалоге с НСН он рассказал, что современные самолеты стали менее удобными для путешественников, которые летят с животными.

«Раньше мы летали в Америку, и, я не помню, в каких точно самолетах, можно было из салона пройти в багажник, где находятся животные. Погладить их, проверить, как они себя чувствуют. Теперь в самолете нет такой возможности, животное забирают и уносят. А звери волнуются, страдают, это стресс для зверей», - пояснил артист.

Куклачев рассказал о трагическом случае, произошедшем около 15 лет назад с питомцем, которого поместили в неотапливаемый отсек багажного отделения самолета.

«Однажды в Америке, когда мы перелетали из одного города в другой, мне звонят и говорят, мол, мистер Куклачев, мы вам назначили другой рейс, так как в этом нет отопления в отсеке для животных. Там за этим следят. А в другой раз мы летели в Израиль, отопления не было, и собачка погибла. Так жалко было! Был огромный скандал. Раньше они разрешали в салон, а потом запретили. И кончилось тем, что собачку заморозили, привезли труп. Говорят, не выдержала. И никакой ответственности, никто и ничего. Но это было давно, лет 15 назад. А сейчас кто у нас следит, я не знаю. У них не отапливался отсек, посадили туда животное, которое, конечно, замерзло. Минус 35 градусов!» - расстроился он.