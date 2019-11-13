«Сунуть под мышку». Куклачев поделился хитростью провоза котов в самолетах
Народный артист РСФСР и руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в эфире НСН призвал авиакомпании улучшить качество перевозки животных.
Правила перевозки животных в самолетах нуждаются в смягчении, считает народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев. Так он прокомментировал журналистам случай с пассажиром «Аэрофлота», который был исключен из бонусной программы авиакомпании за то, что провез слишком крупного кота в салоне.
В диалоге с НСН он рассказал, что современные самолеты стали менее удобными для путешественников, которые летят с животными.
«Раньше мы летали в Америку, и, я не помню, в каких точно самолетах, можно было из салона пройти в багажник, где находятся животные. Погладить их, проверить, как они себя чувствуют. Теперь в самолете нет такой возможности, животное забирают и уносят. А звери волнуются, страдают, это стресс для зверей», - пояснил артист.
Куклачев рассказал о трагическом случае, произошедшем около 15 лет назад с питомцем, которого поместили в неотапливаемый отсек багажного отделения самолета.
«Однажды в Америке, когда мы перелетали из одного города в другой, мне звонят и говорят, мол, мистер Куклачев, мы вам назначили другой рейс, так как в этом нет отопления в отсеке для животных. Там за этим следят. А в другой раз мы летели в Израиль, отопления не было, и собачка погибла. Так жалко было! Был огромный скандал. Раньше они разрешали в салон, а потом запретили. И кончилось тем, что собачку заморозили, привезли труп. Говорят, не выдержала. И никакой ответственности, никто и ничего. Но это было давно, лет 15 назад. А сейчас кто у нас следит, я не знаю. У них не отапливался отсек, посадили туда животное, которое, конечно, замерзло. Минус 35 градусов!» - расстроился он.
Собеседник НСН призвал выступать за смягчение правил перевозки, отметив, что этим должны заниматься зоозащитники и «зеленые». По его словам, многие из активистов, выступающих за закрытие цирков, где работают животные, должны направить свою энергию в более полезное русло.
«Защитники животных, которые кричат, чтобы цирки закрывали, пусть лучше потребуют от авиакомпаний достойное отапливаемое помещение для животных. Цирк дал норму содержания животных, например, на лошадь – огромные стойла. Есть международный стандарт содержания для тигра, для льва, для собачки. Просто у кого-то чешутся руки уничтожить наш отечественный цирк. И хорошо, что правительство не поддерживает их и не обращает на их вопли внимания. А тот человек, с большим котом в самолете, он обманом его провез, а уже потом начал выкладывать в интернете жалобы. Авиакомпания за это сняла и с него все бонусы. Сам себя, получается, обманул. Но те, кто любит животных, мы хитрят. Не будешь хитрить, потеряешь животное, как мою ту собачку. Надо тоже было под мышку ее сунуть», - закончил артист.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что «Аэрофлот» не пустил на борт самолета слишком толстого кота, который весит 10 кг. Хозяин нашел похожее животное, с которым прошел регистрацию, после чего подменил его на своего кота и улетел во Владивосток, приобретя билет за бонусные мили.
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