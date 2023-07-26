В Москве прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень, сообщили власти столицы.
По информации властей, предыдущий рекорд по количеству осадков для 26 июля был зафиксирован в 1894 году. Тогда в столице выпало 42,5 мм дождевой воды.
По данным комплекса городского хозяйства Москвы, за несколько часов в столице выпало порядка 46 мм осадков. Уточняется, что самые сильные дожди прошли в Можайском районе на западе Москвы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru