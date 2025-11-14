Минстрой: Владельцами домовых чатов в Max будут органы стройнадзора
Домовыми чатами в национальном мессенджере Max будут владеть органы строительного надзора. Об этом сообщил Минстрой.
Ранее руководитель ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России необходимо создать чат в Max, пишет «Свободная пресса».
«Предполагается, что в качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора», - заявили в министерстве.
Как ожидается, это позволит обеспечить работу чатов независимо от смены управляющей компании. Создание домовых чатов в российском мессенджере проводится разработчиком платформы и Минстроем при участии регионов и управляющих организаций.
