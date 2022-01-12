Минстрой убрал «клетки» для подсудимых из залов суда
Министерство строительства России внесло изменения в правила проектирования зданий федеральных судов. Нововведением стало изменение места, где находится подсудимый во время заседания. Документ опубликован на сайте Минстроя.
Согласно новым требованиям, подсудимый будет находиться не в защитной кабине («клетке») из металлических прутьев, а в специально встроенных помещениях с ограждением из пулестойкого стекла.
Как отмечено на сайте Минстроя, места подсудимых в зале заседаний улучшены, учитывая зарубежную практику и опыт пандемии. Специальные помещения из пулестойкого стекла применяются во многих странах Евросоюза.
Также в документе особое внимание уделено требованиям к безопасности судов и к контрольно-пропускному пункту. Теперь при проектировании зданий федеральных судов необходимо оставлять место для комнат присяжных заседателей и для блока режимно-секретного подразделения.
«Клетки» с металлическими прутьями в залах суда используются в России с 1992 года.
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