Минстрой убрал «клетки» для подсудимых из залов суда

Министерство строительства России внесло изменения в правила проектирования зданий федеральных судов. Нововведением стало изменение места, где находится подсудимый во время заседания. Документ опубликован на сайте Минстроя.

Согласно новым требованиям, подсудимый будет находиться не в защитной кабине («клетке») из металлических прутьев, а в специально встроенных помещениях с ограждением из пулестойкого стекла.

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Как отмечено на сайте Минстроя, места подсудимых в зале заседаний улучшены, учитывая зарубежную практику и опыт пандемии. Специальные помещения из пулестойкого стекла применяются во многих странах Евросоюза.

Также в документе особое внимание уделено требованиям к безопасности судов и к контрольно-пропускному пункту. Теперь при проектировании зданий федеральных судов необходимо оставлять место для комнат присяжных заседателей и для блока режимно-секретного подразделения.

«Клетки» с металлическими прутьями в залах суда используются в России с 1992 года.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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