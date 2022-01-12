Минстрой убрал «клетки» для подсудимых из залов суда

Как отмечено на сайте Минстроя, места подсудимых в зале заседаний улучшены, учитывая зарубежную практику и опыт пандемии. Специальные помещения из пулестойкого стекла применяются во многих странах Евросоюза.

Также в документе особое внимание уделено требованиям к безопасности судов и к контрольно-пропускному пункту. Теперь при проектировании зданий федеральных судов необходимо оставлять место для комнат присяжных заседателей и для блока режимно-секретного подразделения.

«Клетки» с металлическими прутьями в залах суда используются в России с 1992 года.

