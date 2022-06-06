Минстрой сообщил подробности взлома сайта

Персональные данные пользователей сайта Минстроя РФ находятся в сохранности, им ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Хакеры взломали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»

По данным министерства, данные находятся под защитой, они регулярно отслеживаются.

О взломе стало известно в ночь на 6 июня. «Вся база данных была экспортирована и вскоре, возможно, появится на нашем форуме», — заявили хакеры команды Dumpforums.com, требуя 0,5 биткоина (около 1 млн руб.). Злоумышленники потребовали перевести деньги до полуночи 7 июня, угрожая выложить в открытый доступ персональные данные россиян.

России объявлена кибервойна, в которой принимают участие 100 тысяч человек, сообщили ранее в Сбербанке. Кредитное учреждение с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
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