Минстрой сообщил подробности взлома сайта
Персональные данные пользователей сайта Минстроя РФ находятся в сохранности, им ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, данные находятся под защитой, они регулярно отслеживаются.
О взломе стало известно в ночь на 6 июня. «Вся база данных была экспортирована и вскоре, возможно, появится на нашем форуме», — заявили хакеры команды Dumpforums.com, требуя 0,5 биткоина (около 1 млн руб.). Злоумышленники потребовали перевести деньги до полуночи 7 июня, угрожая выложить в открытый доступ персональные данные россиян.
России объявлена кибервойна, в которой принимают участие 100 тысяч человек, сообщили ранее в Сбербанке. Кредитное учреждение с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками.
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