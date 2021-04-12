Минстрой сообщил о проблемах с созданием платных парковок в регионах

Он объяснил, что во многих регионах нормативы парковок завышены по отношению к территории. Получается, что огромная территория используется неэффективно и нет возможности развивать платные парковки, а это мощнейший инструмент для того, чтобы делать ткань города гораздо более эффективной, поясняет Волков.

Напомним, что в декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о наделении регионов полномочиями устанавливать расчетные показатели количества парковочных мест в городах и селах. Речь идет о парковочных местах рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон. Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне, а это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории.

Ранее тарифы на платные парковки изменились на 193 участках улиц Москвы.

