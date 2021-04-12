Минстрой сообщил о проблемах с созданием платных парковок в регионах
Некоторые регионы не решили вопрос с созданием платных парковок, хотя это помогло бы эффективному развитию городских территорий, сообщил замглавы Минстроя России Дмитрий Волков на Всероссийской отраслевой конференции «Строительный навигатор - 2021. Курс на сокращение сроков строительства».
Он объяснил, что во многих регионах нормативы парковок завышены по отношению к территории. Получается, что огромная территория используется неэффективно и нет возможности развивать платные парковки, а это мощнейший инструмент для того, чтобы делать ткань города гораздо более эффективной, поясняет Волков.
Напомним, что в декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о наделении регионов полномочиями устанавливать расчетные показатели количества парковочных мест в городах и селах. Речь идет о парковочных местах рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон. Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне, а это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории.
Ранее тарифы на платные парковки изменились на 193 участках улиц Москвы.
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