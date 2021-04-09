Бочкарёв: многоуровневая парковка появится в составе ТПУ «Ховрино» в 2022 году

Многоуровневую перехватывающую парковку в составе ТПУ «Ховрино» планируют достроить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, ТПУ «Ховрино» объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро, перспективный маршрут МЦД-3 и международный автовокзал «Северные ворота». В первой половине 2022 года в его составе появится перехватывающая парковка на 10 тысяч квадратных метров.

«Парковка на 200 машиномест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров. Водители смогут с комфортом пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт и экономить время в пути, избегая возможных пробок», - отметил заммэра.

В настоящий момент проектирование объекта завершено, идет подготовка строительной площадки.

