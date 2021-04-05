В Москве повышаются тарифы на платные парковки
Тарифы на платные парковки изменяются с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Речь идет о тех участках, где загрузка составляет 96% и более. «Тарифы изменятся всего на 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», - отметил в дептранс.
Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.
С января до середины марта 2021 года Москва продала по преимущественному праву 269 машино-мест в районах жилой застройки. Купить гаражи в паркингах у дома без торгов со скидкой в 40% от рыночной стоимости имеют право лишь местные жители, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru