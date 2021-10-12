Минстрой России утвердил критерии ветхости домов
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ установило критерии для определения «ограниченно годных» зданий и степени их ветхости. Об этом пишет «Парламентская газета».
Соответствующий приказ ведомства начал действовать 12 октября. Как отмечается в документе, ограниченно годными для проживания могут признать здания, где есть крен, дефекты или повреждения. Проживание в таких домах возможно только в случае постоянного мониторинга технического состояния, усиления или восстановления конструкций.
Здание также может получить статус ограниченно годного при отсутствии риска внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости, отмечает РЕН ТВ.
Оценивать и обследовать аварийное жилье будет региональная межведомственная комиссия, для запуска процедуры одному из собственников здания необходимо подать соответствующее заявление. В течение 30 календарных дней после получения соответствующего заключения комиссии субъект РФ пример решение о признании дома ограниченно годным, пишет Газета.ру.
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