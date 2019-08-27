Совфед займется объектами коммунальной инфраструктуры

Во время осенней сессии Совет Федерации РФ запланировал «круглый стол» по вопросам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа. Ожидается, что участники заседания смогут ознакомиться с материалами Минстроя РФ о состоянии объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения. Об этом рассказал председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, пишет пресс-служба Совфеда.

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В ходе мероприятия рассмотрят вопросы субсидирования таких объектов для привидения их в состояние отвечающее нормам с учетом действующих тарифов на оплату ЖКХ и средств по программам всех уровней государственного управления.

Мельниченко отметил, что национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Экология» не включают мероприятия по обновлению коммунальной инфраструктуры в малых городах. Это связано с тем, что привлечение инвестиций на данные работы для объектов с износом более 60% сейчас не возможно в поселениях, где проживает менее 500 тысяч человек.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в эфире НСН рассказал о сомнениях в объективности данных рейтинга стоимости услуг ЖКХ на одного человека, который составлен международной аудиторско-консалтинговой компанией. Парламентарий считает, что для приближения к действительности необходимо применять другую методику расчетов.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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