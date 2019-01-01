Генпрокуратура: В половине субъектов РФ не справляются с утилизацией отходов
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Чайка заявил об отсутствии мусороперерабатывающих предприятий в 38 субъектах России
Генеральный прокурор России Юрий Чайка провел в Ростове-на-Дону совещание о состоянии законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Александр Куренной: «Юрий Чайка заявил, что в 38 субъектах России отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, а в 8 – мусоросжигательные заводы и сортировочные комплексы. Также Генеральный прокурор Российской Федерации обратил внимание на то, что в половине субъектов региональные операторы не справляются с обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов. Фактически в каждом третьем регионе прокуроры пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу. По итогам совещания Юрий Чайка определил основные задачи, которые предстоит решить в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», - заявил в эфире НСН Куренной.
Генпрокурор России принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Юрий Чайка стал участником XXIII Петербургского международного экономического форума. Он выступил перед участниками в рамках панельной сессии «Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов».
Александр Куренной: «Генеральный прокурор Российской Федерации отметил, что в прошлом году по требованиям прокуроров изменено и отменено почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей (инвесторов). Дисциплинарное и административное наказание было назначено почти 35 тысячам должностных лиц. Юрий Чайка также обратил внимание участников сессии на важность оперативной коммуникации между государством и бизнесом. Генеральный прокурор Российской Федерации отметил, что в органах прокуратуры активно идет процесс цифровой трансформации. Продолжается модернизация Единого реестра проверок, интерактивного чата и прямого канала связи с предпринимателями, других сетевых ресурсов. Многие представляющие интерес проекты находятся в стадии разработки», - подчеркнул собеседник НСН.
В полях ПМЭФ Юрий Чайка встретился с коллегами из Сербии и Венгрии
В рамках рабочего визита на Петербургский международный экономический форум Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка встретился с Государственным прокурором Республики Сербии Загоркой Доловац, а также с Генеральным прокурором Венгрии Петером Полтом.
Александр Куренной: «Российские эксперты обменялись с коллегами из Сербии и Венгрии опытом работы по актуальным направлениям прокурорской деятельности. Также российская и венгерская делегации подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Венгрии на 2019–2021 годы», - отметил Куренной в беседе с НСН.
Суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о неуплате таможенных платежей на сумму свыше 62 млн рублей
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации направил в суд уголовное дело в отношении руководителей двух коммерческих организаций, обвиняемых в неуплате таможенных платежей.
Александр Куренной: «По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2013 год переместили через границу Таможенного союза ЕврАзЭс компьютеры, указав в декларациях и сопроводительных документах заниженную стоимость оборудования. В результате они не уплатили в доход государства таможенные платежи на общую сумму свыше 62 миллионов рублей. В ходе расследования руководители организаций признали свою вину, полностью возместили причиненный ущерб и заявили ходатайство об особом порядке судебного разбирательства дела. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга», - заявил в эфире НСН официальный представитель Генпрокуратуры РФ.
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