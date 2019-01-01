Генпрокуратура: В половине субъектов РФ не справляются с утилизацией отходов

Александр Куренной: «Юрий Чайка заявил, что в 38 субъектах России отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, а в 8 – мусоросжигательные заводы и сортировочные комплексы. Также Генеральный прокурор Российской Федерации обратил внимание на то, что в половине субъектов региональные операторы не справляются с обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов. Фактически в каждом третьем регионе прокуроры пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу. По итогам совещания Юрий Чайка определил основные задачи, которые предстоит решить в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», - заявил в эфире НСН Куренной.

