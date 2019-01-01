В Госдуме не оценили рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Зампред комитета ГД Павел Качкаев в эфире НСН предложил пересчитать рейтинг коммунальных расходов жителей регионов страны.
Зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в эфире НСН усомнился в объективности данных рейтинга стоимости услуг ЖКХ на одного человека, который составлен международной аудиторско-консалтинговой компанией. Парламентарий считает, что для приближения к действительности необходимо применять другую методику расчетов.
«Чтобы оценить, насколько высокие или низкие тарифы на услуги ЖКХ в регионе, надо считать процент стоимости коммунальных услуг от среднего дохода жителя конкретного субъекта РФ. Вы же понимаете, что средняя зарплата на Камчатке выше, чем, например, в Воронежской области. Это важно. И, значит, рейтинг изменится», - заявил депутат ГД.
Павел Качкавев отметил, что тарифы на услуги ЖКХ для населения каждый регион устанавливает самостоятельно. Однако, делает это в условиях ограничений, введенных правительством РФ.
«У нас нет сейчас вакханалии. Захотел регион повысить плату (не тариф) за коммунальные услуги – и она выросла в два раза. Процент роста совокупной платы за услуги ЖКХ для регионов устанавливает правительство РФ. В этом году он составляет приблизительно 2,5 процента. Больше тариф увеличиться не может», - отметил эксперт.
Парламентарий назвал несколько причин для снижения тарифов на услуги ЖКХ.
«Снижение потерь тепла при доставке в наши дома и квартиры – первое условие. Внедрение энергосберегающих технологий – второе. Например, если сравнивать Россию и Финляндию, у них количество топлива на производство одной гигакалории тратится меньше. Чтобы в России было так же, нужна модернизация котельных, тепловых пунктов, сетей. То есть без дополнительных вложений мы не снизим плату за коммунальные услуги. К сожалению, кроме Москвы, практически во всех регионах эта ситуация примерно одинаковая», - считает Павел Качкаев.
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