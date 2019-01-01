В Госдуме не оценили рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в эфире НСН усомнился в объективности данных рейтинга стоимости услуг ЖКХ на одного человека, который составлен международной аудиторско-консалтинговой компанией. Парламентарий считает, что для приближения к действительности необходимо применять другую методику расчетов.

«Чтобы оценить, насколько высокие или низкие тарифы на услуги ЖКХ в регионе, надо считать процент стоимости коммунальных услуг от среднего дохода жителя конкретного субъекта РФ. Вы же понимаете, что средняя зарплата на Камчатке выше, чем, например, в Воронежской области. Это важно. И, значит, рейтинг изменится», - заявил депутат ГД.