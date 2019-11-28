Минстрой проверяет распределение средств, выделенных Иркутской области
Минстрой РФ проводит проверку в Иркутской области по поводу траты бюджетных средств, выделенных на социальную помощь гражданам, пострадавшим при наводнении в период летних паводков, пишет Ura.ru.
По поручению главы Минстроя в регионе действует группа специалистов. Они должны представить итоги своей работы до 1 февраля 2020 года.
Напомним, летом 2019 года Иркутская область оказалась в зоне сильных дождей и паводков. Из-за буйства стихии было подтоплено 11 тысяч жилых домов. С тех пор власти области неоднократно подвергались критике президента, которому докладывали о проблемах с выплатами пострадавшим.
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