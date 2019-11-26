Уличенный в коррупции губернатор критикует Путина

Известный всем, чем угодно, кроме заботы о вверенном его попечению населении, иркутский губернатор Сергей Левченко не увидел смысла в подъёме зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента:

«То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало – подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу», – цитирует Левченко Ura.ru.

Ранее этим днем стало известно, что губернатора Иркутской области уличили в повторном сокрытии имущества. Согласно результатам антикоррупционной проверки, Левченко допускал грубые нарушения законодательства путём сокрытия недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности его или его семьи. Так, по данным Росреестра, в собственности губернатора находится участок в посёлке Новая Разводная площадью 1283 квадратных метра, приобретённый в феврале 2016 года. Ни в декларации 2016 года, ни последующих годов участок и стоящие на нём здания не числятся. История тем более дурацкая, поскольку данные Росреестра находятся в открытом доступе, скрывать их совершенно бессмысленно.

После разрушительного июньского наводнения в Иркутской области ее губернатор неоднократно подвергался критике со стороны президента. Так, в октябре Владимир Путин потребовал от Сергея Левченко объяснений, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка. Во время своего второго приезда в Иркутскую область после наводнения Владимир Путин устроил настоящий разнос, убедившись, что в районах бедствия царила полная неразбериха почти через месяц после удара стихии. А в начале текущего месяца мониторинговая группа Общероссийского народного фронта, работавшая в Иркутской области, констатировала, что работа по ликвидации последствий наводнения провалена. О проблемах с выплатами рассказали 90 процентов респондентов опроса, проведенного ОНФ в зоне стихийного бедствия. 74 процента из них нуждаются в помощи с оформлением сертификатов. О проблеме с документами заявили 42% жителей. 68% не получали разъяснений и не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и получить консультацию по вопросам реализации жилищных и имущественных прав. Материалы ОНФ были переданы на рассмотрение в администрацию президента, о них было доложено Владимиру Путину.

Большинство жителей Иркутской области, 52%, считают, что региону нужен новый руководитель, - гласят данные опроса ВЦИОМ, опубликованного неделю назад. Социологи выяснили, что 60% жителей недовольны нынешним положением дел. Качество работы Сергея Левченко 36% респондентов оценили словом «плохо». На таком фоне критика президентских указов выглядит попыткой напоследок погромче хлопнуть дверью.

