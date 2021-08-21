Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир
В России может заработать новый тип налогового вычета. Он будет предоставляться арендаторам квартир и домов, следует из проекта госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами до 2030 года, которую разработал Минстрой.
Чиновники хотят вывести рынок съемного жилья из тени. Для этого Минстрой предложил давать гражданам налоговый вычет за легальную аренду квартир и тем самым уравнять их в правах с покупателями недвижимости
Одним из приоритетов госпрограммы названо активное формирование и развитие рынка арендного жилья, говорится в проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее риелторы предрекли проблемы сдающим квартиры россиянам. Покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать невыгодной с точки зрения инвестиций, если государство возложит ответственность на хозяев жилья за поведение арендаторов. Об этом сообщили в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Отмечается, что при росте налогового бремени для арендодателей вырастут и ставки на аренду. При этом рынок также изменится, если арендный бизнес потребуют регистрировать в качестве индивидуального предпринимательства.
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