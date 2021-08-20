Риелторы предрекли проблемы сдающим квартиры россиянам

Покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать невыгодной с точки зрения инвестиций, если государство возложит ответственность на хозяев жилья за поведение арендаторов. Об этом сообщили в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы».

Отмечается, что при росте налогового бремени для арендодателей вырастут и ставки на аренду.

При этом рынок также изменится, если арендный бизнес потребуют регистрировать в качестве индивидуального предпринимательства.