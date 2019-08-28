Минстрой: Почти 100% россиян платят взносы на капремонт

Замминистра также отметил, что объем заключенных контрактов на капремонт и выполнение этих работ в регионах страны остается недостаточным. Всего 21% от плановой стоимости работ выполнен, 25% исполнено по квадратным метрам недвижимости. Эти показатели ниже прошлогодних почти на 5% по площади. Он также подчеркнул низкие темпы заключения контрактов на выполнение работ операторами капремонта в регионах.

«То есть граждане лучше платят, собираемость растет, а работ сделано меньше», - отметил Егоров.

Ранее НСН писала о том, что долги жителей России за услуги ЖКХ по итогам I квартала 2019 года достигли 564,5 миллиардов рублей. В Минстрое отметили, что эта цифра на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.



