Минстрой: Почти 100% россиян платят взносы на капремонт
Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров рассказал, что уровень собираемости взносов на капитальный ремонт вырос до 93% с начала 2019 года. При этом, в 38 регионах РФ этот показатель еще выше, сказал он в ходе селекторного совещания с представителями субъектов РФ.
Замминистра также отметил, что объем заключенных контрактов на капремонт и выполнение этих работ в регионах страны остается недостаточным. Всего 21% от плановой стоимости работ выполнен, 25% исполнено по квадратным метрам недвижимости. Эти показатели ниже прошлогодних почти на 5% по площади. Он также подчеркнул низкие темпы заключения контрактов на выполнение работ операторами капремонта в регионах.
«То есть граждане лучше платят, собираемость растет, а работ сделано меньше», - отметил Егоров.
Ранее НСН писала о том, что долги жителей России за услуги ЖКХ по итогам I квартала 2019 года достигли 564,5 миллиардов рублей. В Минстрое отметили, что эта цифра на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
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