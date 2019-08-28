Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
Долги жителей России за услуги ЖКХ по итогам I квартала 2019 года достигли 564,5 миллиардов рублей. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минстрое. Там отметили, что эта цифра на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Как отмечает RT, информация была собрана по долгам за услуги по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, тепло- и электроснабжению, а также плате за жилое помещение. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.
При этом в Минстрое подчеркнули, что долги промышленных и других потребителей по оплате ЖКУ в I квартале составили 530,2 млрд рублей. Таким образом общий долг населения и промышленных потребителей за ЖКХ составил почти 1,1 трлн рублей.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла закон, который запрещает передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила автор документа, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Она отметила, что законопроект поможет защитить жилищные права россиян.
В документе отмечается, что уступка права по взысканию просроченной задолженности за услуги ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка. В частности, в виду имеются управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации.
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