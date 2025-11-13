Минстрой: Каждый многоквартирный дом должен создать чат в Max до конца года

На заседании совета при Совфеде министр заявил, что соответствующая работа должна быть завершена в каждом многоквартирном доме до конца текущего года.

Файзуллин акцентировал, что это поручение руководства страны требует серьезного отношения, и призвал перевести все существующие чаты из иностранных мессенджеров, закрепив за ними официальный статус.

В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

