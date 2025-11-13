Минстрой: Каждый многоквартирный дом должен создать чат в Max до конца года
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин выступил с инициативой по организации домовых чатов в национальном мессенджере Max, сообщает ТАСС.
На заседании совета при Совфеде министр заявил, что соответствующая работа должна быть завершена в каждом многоквартирном доме до конца текущего года.
Файзуллин акцентировал, что это поручение руководства страны требует серьезного отношения, и призвал перевести все существующие чаты из иностранных мессенджеров, закрепив за ними официальный статус.
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минстрой: Каждый многоквартирный дом должен создать чат в Max до конца года
- Минобороны РФ опубликовало иллюстрацию с цитатой из песни «Сектора Газа»
- «Армия трезвости» призвала запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах
- Итальянская газета взяла интервью у Лаврова, но отказалась его публиковать
- Экс-полковник МВД Захарченко осваивает в колонии новую профессию
- Стало известно, как могла появиться взорвавшаяся в руках ребенка бомба в Красногорске
- Стало известно о возможных изменениях маткапитала в 2026 году
- Служба внешней разведки РФ: ЕС приближается к кризису из-за Украины
- В Москве у стен Кремля мигранты устроили намаз
- В Госдуме заявили, что всплески рождаемости обычно совпадают с периодами длинных праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru