Минск подтвердил отказ в помиловании россиянки Сапеги

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате непредвиденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она летела с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Спецслужбы Белоруссии под предлогом анонимной угрозы подрыва посадили лайнер в Минске, где Сапега и Протасевич были задержаны.

На допросе Сапега призналась, что была редактором телеграм-канала о белорусских силовиках «Черная книга Беларуси». В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил россиянку к шести годам колонии. В июне Софья Сапега подала прошение на имя Александра Лукашенко о помиловании. По данным Telegram-канала «Радиоточка НСН», в начале этого года стало известно, что ей отказано в просьбе.

