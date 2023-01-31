Минск подтвердил отказ в помиловании россиянки Сапеги
В администрации президента Белоруссии заявили о законности отказа в помиловании гражданки России Софьи Сапеги. Как пояснила заместитель руководителя главы администрации Ольга Чуприс, чтобы состоялся акт помилования, необходимо выполнение ряда условий, передает БЕЛТА.
Как отметила Чуприс, осужденная не отбыла даже хотя бы половину назначенного ей срока лишения свободы, хотя имела право обратиться и в этом случае. Однако, по словам замглавы администрации, не были найдены исключения, «которые бы послужили основанием для того, чтобы президент принял такое решение».
Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате непредвиденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она летела с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Спецслужбы Белоруссии под предлогом анонимной угрозы подрыва посадили лайнер в Минске, где Сапега и Протасевич были задержаны.
На допросе Сапега призналась, что была редактором телеграм-канала о белорусских силовиках «Черная книга Беларуси». В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил россиянку к шести годам колонии. В июне Софья Сапега подала прошение на имя Александра Лукашенко о помиловании. По данным Telegram-канала «Радиоточка НСН», в начале этого года стало известно, что ей отказано в просьбе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru