Минсельхоз России запретил вылов воблы в 2025 году
Минсельхоз России запретил любительский и промышленный вылов воблы в Калмыкии и Астраханской области до 31 декабря 2025 года. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Исключение составляет разрешенный прилов в соответствии с правилами рыболовства, сообщается в подписанном министром Оксаной Лут документе.
В Волжско-Каспийском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии заявили, что за 20 лет запасы воблы сократились более чем вдвое, а уловы уменьшились в 6 раз.
Также в министерстве запретили в семи районах Астраханской области вылов плотвы до конца 2025 года. Под запретом находится и использование специальных орудий лова. Документ начнет действовать с 1 января 2025 года.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что к концу 2024 года ожидается серьезное подорожание красной рыбы и икры из-за неурожайного года по лососю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru