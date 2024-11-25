Минсельхоз России запретил вылов воблы в 2025 году

Минсельхоз России запретил любительский и промышленный вылов воблы в Калмыкии и Астраханской области до 31 декабря 2025 года. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

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Исключение составляет разрешенный прилов в соответствии с правилами рыболовства, сообщается в подписанном министром Оксаной Лут документе.

В Волжско-Каспийском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии заявили, что за 20 лет запасы воблы сократились более чем вдвое, а уловы уменьшились в 6 раз.

Также в министерстве запретили в семи районах Астраханской области вылов плотвы до конца 2025 года. Под запретом находится и использование специальных орудий лова. Документ начнет действовать с 1 января 2025 года.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что к концу 2024 года ожидается серьезное подорожание красной рыбы и икры из-за неурожайного года по лососю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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