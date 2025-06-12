В Госдуме заявили, что россиянам запретят содержать дома львов, дельфинов и жирафов
В России запретят содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского.
По его словам, это произойдет с 1 сентября, когда вступит в силу соответствующее постановление кабмина РФ. Документ утверждает перечень из 121 вида животных. Также под запрет попали некоторые черепахи, крокодилы, различные виды скорпионов.
За нарушение для граждан предусмотрен штрафы, а в случае, если животное относится к редким и охраняемым видам - лишение свободы.
Депутат отметил, что данный перечень направлен на защиту людей и предотвращение жестокого обращения с дикой фауной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru