Минсельхоз начнет отбирать неиспользуемые земли

По словам экспертов, на сегодняшний день в России много простаивающих земель, однако четкий механизм их изъятия отсутствует.

Согласно действующей редакции закона, при выявлении неиспользуемых участков Россельхознадзор обязан еще три года подтверждать, что земля не используется. Только потом можно обращаться в суд и потребовать изъятия земли.

Уточняется, что закон не должен затронуть рядовых собственников.

Ранее руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова объяснила в эфире НСН, как проходит процедура изъятия земли и почему нужны изменения в законодательстве.

