Адвокат: Хозяину поля, куда экстренно сел самолет, заплатят по двойной бухгалтерии

«Естественно, ему полагается возмещение вреда, который был причинен. Это обязательное страхование. Застрахованы не только пассажиры, которые находились на борту, но и застрахован вред в случае авиакатастрофы. Если самолет упадет на здание, например, и если есть существенные повреждения. Конечно, ему положено возмещение. Но у нас двойная бухгалтерия. Если самолет совершает международный перелет, то это международное страхование, если самолет совершает внутренний рейс, то это в соответствии с российским законом, и это немного ниже. Владелец поля объективно абсолютно прав, и это не вопрос публичной плоскости, а вопрос того, что он должен предоставить надлежащие документы в страховую компанию и получить это возмещение. Если нет, то, конечно, то это судебная процедура», - уточнил он.

Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Инцидент произошел через 15 минут после взлета. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Некоторые из них получили легкие травмы. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы.

