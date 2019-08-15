Адвокат: Хозяину поля, куда экстренно сел самолет, заплатят по двойной бухгалтерии
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что возмещение ущерба при катастрофе входит в страховку воздушного судна.
Владелец поля под Москвой пожаловался на убытки от посадки самолета. Владелец земельного участка Сергей Должиков рассказал телеканалу РЕН ТВ, что на поле, где утром 15 августа аварийно приземлился пассажирский самолет, растет кукуруза для скота на зиму.
«Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьезно. И даже не сама посадка. Думаем, когда его (самолет) будут вывозить, то убьют поле полностью. Надо думать, чем зимой кормить скот», — сказал он, при этом отметив, важность того, что в результате аварии никто не погиб.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН выразил уверенность в возмещении ущерба владельцу кукурузного поля.
«Естественно, ему полагается возмещение вреда, который был причинен. Это обязательное страхование. Застрахованы не только пассажиры, которые находились на борту, но и застрахован вред в случае авиакатастрофы. Если самолет упадет на здание, например, и если есть существенные повреждения. Конечно, ему положено возмещение. Но у нас двойная бухгалтерия. Если самолет совершает международный перелет, то это международное страхование, если самолет совершает внутренний рейс, то это в соответствии с российским законом, и это немного ниже. Владелец поля объективно абсолютно прав, и это не вопрос публичной плоскости, а вопрос того, что он должен предоставить надлежащие документы в страховую компанию и получить это возмещение. Если нет, то, конечно, то это судебная процедура», - уточнил он.
Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Инцидент произошел через 15 минут после взлета. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Некоторые из них получили легкие травмы. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы.
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