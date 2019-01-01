Садоводы поддержали законопроект об изъятии брошенных участков

Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности, в частности, за зарастание земельного участка и накопление бытовых отходов. Коснуться это может не только собственников-арендаторов, но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании, сообщает РБК.

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова объяснила в эфире НСН, как проходит процедура изъятия земли и почему нужны изменения в законодательстве.

«Проблема брошенных участков и избавления от них долгоиграющая. Она в законодательстве зафиксирована, и существуют определенные процедуры изъятия. Если в садоводческом товариществе есть такие участки, то раз в три года проводится инвентаризация, формируется список брошенных участков, составляется акт, и подаются сведения в администрацию. Администрация выступает уже третьим лицом в судебном процессе, поскольку она давала эту землю в пользование когда-то. Но дело в том, что приходится от полутора до трех лет ходить в суды, поэтому администрация не хочет этим заниматься», - рассказала она.

По словам Людмилы Буряковой, заброшенные и захламленные садовые участки не просто портят внешний вид поселков, но и представляют существенную угрозу.

«Брошенные участки - это бич всех садоводческих товариществ. С ними нужно что-то делать, потому что может возникнуть пожар, особенно в летний период. Если в предложении Минэкономразвития есть что-то, что убыстряет процесс без ущемления прав третьих лиц, то есть смысл этого введения», - поделилась она.

Ранее стало известно, что, согласно документу Минэкономразвития, следить за соблюдением противопожарных требований будут органы государственного пожарного надзора. Они должны будут выдать владельцу предписание на исправление нарушений. Если же в течение шести месяцев они не будут устранены, то органы местного самоуправления через суд начнут процедуру по изъятию участка.

