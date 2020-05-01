Минпросвещения выпустило рекомендации по завершению учебного года в школах

Руководитель министерства Сергей Кравцов заявил об этом на совещании с региональными министрами просвещения, но добавил, что финальное решение останется за региональными властями. Решения следует принимать, исходя из ситуации с коронавирусной инфекцией в каждом конкретном регионе. Общие рекомендации минпросвещения предлагают закончить год для учащихся 1-8 классов 15 или 16 мая, а с 15 до 25 мая заняться дополнительным образованием и воспитательными программами. Для учеников 9-х и 11-х классов обучение может продлиться до 5 июня. Десятиклассники, вероятнее всего, завершат учебу 29 или 30 мая.

Министр выразил надежду, что учащиеся смогут вернуться в школы 1 сентября и продолжить получать знания в прежнем режиме. Ранее стало известно, что экзамены для девятиклассников - ОГЭ - могут заменить другим способом аттестации.

