ОГЭ в этом году могут заменить другим вариантом аттестации
Основной государственный экзамен (ОГЭ), который проводится для школьников 9-х классов, могут заменить другим вариантом аттестации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
В частности, ведомство рассматривает вариант аттестации учеников на основе итоговых оценок. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. По словам Кравцова, финальное решение будет озвучено по итогам консультаций с учителями и представителями регионов.
На прошлой неделе сообщалось, что Минпросвещения РФ и Рособрнадзор планируют провести ОГЭ по русскому языку и математике с 1 июня по 31 июля.
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