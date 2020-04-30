ОГЭ в этом году могут заменить другим вариантом аттестации

В частности, ведомство рассматривает вариант аттестации учеников на основе итоговых оценок. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. По словам Кравцова, финальное решение будет озвучено по итогам консультаций с учителями и представителями регионов.

На прошлой неделе сообщалось, что Минпросвещения РФ и Рособрнадзор планируют провести ОГЭ по русскому языку и математике с 1 июня по 31 июля.