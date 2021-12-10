Минпросвещения введет новую квалификацию для педагогов

В рамках реализации программы «Профессионалитет» появится квалификация «мастер-педагог», программа направленна на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Так, Институт развития профессионального образования займется обучением преподавателей и мастеров производственного обучения, в том числе по цифровым модулям. Преподаватели получат общие педагогические навыки на базе Российского государственного профессионально-педагогического университета.