Минпросвещения введет новую квалификацию для педагогов
В рамках реализации программы «Профессионалитет» появится квалификация «мастер-педагог», программа направленна на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Так, Институт развития профессионального образования займется обучением преподавателей и мастеров производственного обучения, в том числе по цифровым модулям. Преподаватели получат общие педагогические навыки на базе Российского государственного профессионально-педагогического университета.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал перевести Алису Теплякову, которая в 9 лет стала студенткой МГУ, на бесплатное обучение.
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