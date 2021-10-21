Минпросвещения введет каникулы в российских школах с 30 октября по 7 ноября

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, напоминает «Свободная пресса». Мера призвана снизить темпы распространения коронавируса. Регионам предоставили право продлить режим нерабочих дней, если того потребует эпидемиологическая обстановка.

