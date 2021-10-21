Минпросвещения введет каникулы в российских школах с 30 октября по 7 ноября

Министерство просвещения РФ планирует ввести каникулы в школах страны с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«От праздника до локдауна». Россияне опасаются, что длинные выходные затянутся

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, напоминает «Свободная пресса». Мера призвана снизить темпы распространения коронавируса. Регионам предоставили право продлить режим нерабочих дней, если того потребует эпидемиологическая обстановка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:КаникулыШколыКоронавирусМинпросвет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры