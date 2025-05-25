Минпросвещения: В школах РФ исключат обществознание из программы 6-7 классов

В ведомстве уточнили, что в текущем году в связи с этим нововведением обществознание останется в программе 8–11 классов, а с 1 сентября 2026 года предмет будут преподавать для 9–11 классов.

При этом, по информации Минпросвещения, переход к новым программам по обществознанию будет осуществляться постепенно и займет около двух лет.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в интервью НСН отметил, что возвращение в российские школы раздельного образования является отсылом в «незапамятные времена».