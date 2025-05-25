Минпросвещения: В школах РФ исключат обществознание из программы 6-7 классов
С 1 сентября 2025 года предмет «Обществознание» исключат из школьной программы для учащихся 6-7 классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства просвещения России.
В ведомстве уточнили, что в текущем году в связи с этим нововведением обществознание останется в программе 8–11 классов, а с 1 сентября 2026 года предмет будут преподавать для 9–11 классов.
При этом, по информации Минпросвещения, переход к новым программам по обществознанию будет осуществляться постепенно и займет около двух лет.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в интервью НСН отметил, что возвращение в российские школы раздельного образования является отсылом в «незапамятные времена».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru