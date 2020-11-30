Все вузы Москвы и Петербурга ушли на «дистанционку»

Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга перешли на удалённый формат обучения из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса. Об этом информирует пресс-служба министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, на онлайн-обучение также переведены некоторые вузы в других субъектах федерации, где отмечается непростая эпидемиологическая ситуация.

Ранее стало известно, что зимняя сессия в отечественных вузах, скорее всего, будет проведена в удалённом формате, отмечает RT.

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