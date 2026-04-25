В России предложили ввести тихий час в начальных классах школы

Тихий час следует ввести для учеников начальных классов для более мягкой адаптации ребят к учебному процессу, считает глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах», - указал Рыбальченко.

По его словам, нагрузка для детей в начальной школе достаточно высока, и нужно искать баланс между учебой и возможностью восстановиться. Рыбальченко считает, что организовать дневной сон следует в группах продленного дня, при этом тихий час может быть не обязательным режимом для всех, а возможностью для части ребят отдохнуть в течение дня.

Между тем в Минпросвещения заявили, что в России увеличат доступность групп продленного дня для учеников 1–4-х классов.

