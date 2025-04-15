Минпросвещения: Школьники должны тратить на домашнее задание до двух часов
Минпросвещения России утвердило время для школьников 1-4 классов на выполнение домашнего задания, сообщает РИА Новости.
В первом классе с 1 сентября 2025 года школьники должны тратить на это 1 час, во втором и третьем - 1,5 часа, а в четвёртом - 2 часа. Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке. При этом при наличии электронного журнала учитель должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня.
Ранее в Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru