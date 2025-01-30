Минпросвещения предложило вернуть дискотеки для улучшения отношений подростков

Директор департамента госполитики Минпросвещения Наталья Агре заявила, что возвращение школьных дискотек может положительно повлиять на развитие романтических отношений у молодежи и в будущем способствовать формированию желания создавать семьи. По ее мнению, отсутствие таких возможностей для общения между подростками может быть одной из причин низкого интереса к семейной жизни среди молодежи.

Агре подчеркнула, что на данный момент лишь 8% молодежи в возрасте 18-21 года рассматривают возможность вступить в брак. Она отметила, что для создания условий для романтических отношений необходимы такие места, как школьные дискотеки, где дети могут проводить время вместе. Агре также упомянула возвращение школьной формы, что, по ее мнению, способствует созданию более серьезных и уважительных отношений между мальчиками и девочками.

Назван лучший курорт для романтического отдыха

Министерство ежегодно проводит мониторинг ценностных ориентаций среди молодежи. В 2024 году результаты показали, что количество школьников, не желающих создавать семью, сократилось с 11% до 8%. Количество подростков, не планирующих иметь детей, уменьшилось с 16% до 14%. В то же время, увеличился процент тех, кто планирует завести двоих детей (с 49% до 51%) и троих (с 11% до 13%).

Агре отметила, что эти изменения могут быть связаны с усилиями министерства по внедрению духовно-нравственных ценностей через различные программы, книги и фильмы. Она выразила уверенность, что эти инструменты продолжат позитивно влиять на формирование здоровых отношений в молодежной среде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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