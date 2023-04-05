Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для младшеклассников

Как отметил замминистра, пособие для учеников 5-9 классов находится в разработке.

«Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, - мы для этого создадим все условия», — подчеркнул Бугаев в беседе с ТАСС.

Первый замглавы Минпросвещения добавил, что пособие отразит красоту и чистоту традиционного украинского языка, который изучался в советское время «в лучших наших педагогических традициях».

Украинский язык смогут изучать школьники Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в качестве родного языка или факультатива. Формат обучения будет зависеть от решения каждого конкретного региона.

