Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для младшеклассников
Минпросвещения России создало учебник по украинскому языку для младших классов. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Бугаев.
Как отметил замминистра, пособие для учеников 5-9 классов находится в разработке.
«Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, - мы для этого создадим все условия», — подчеркнул Бугаев в беседе с ТАСС.
Первый замглавы Минпросвещения добавил, что пособие отразит красоту и чистоту традиционного украинского языка, который изучался в советское время «в лучших наших педагогических традициях».
Украинский язык смогут изучать школьники Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в качестве родного языка или факультатива. Формат обучения будет зависеть от решения каждого конкретного региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru