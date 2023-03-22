Путин заявило необходимости поддерживать многообразие национальных языков

Выступая на церемонии вручения премии в области литературы и искусства глава государства добавил, что некоторые из этих языков уже не имеют носителей.

«После развала СССР в России очень многое, к сожалению, было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков... И очень-очень важно поддерживать это многообразие», - подчеркнул российский лидер.

Ранее во Львове двух украинок из Днепропетровска напали из-за русской речи, сообщает RT.