Путин заявило необходимости поддерживать многообразие национальных языков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России насчитывается около 170 национальных языков, сообщает РИА Новости.

В Зимбабве будут учить русскому языку

Выступая на церемонии вручения премии в области литературы и искусства глава государства добавил, что некоторые из этих языков уже не имеют носителей.

«После развала СССР в России очень многое, к сожалению, было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков... И очень-очень важно поддерживать это многообразие», - подчеркнул российский лидер.

Ранее во Львове двух украинок из Днепропетровска напали из-за русской речи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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