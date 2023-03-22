Путин заявило необходимости поддерживать многообразие национальных языков
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России насчитывается около 170 национальных языков, сообщает РИА Новости.
Выступая на церемонии вручения премии в области литературы и искусства глава государства добавил, что некоторые из этих языков уже не имеют носителей.
«После развала СССР в России очень многое, к сожалению, было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков... И очень-очень важно поддерживать это многообразие», - подчеркнул российский лидер.
Ранее во Львове двух украинок из Днепропетровска напали из-за русской речи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru