Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам тюрьмы

Прокуратура обвинила Паршина в получении взятки в размере 3,7 млн рублей от предпринимателя Александра Моносова. В обмен на деньги чиновник должен был добиться выделения грантов IT-фирме бизнесмена, которая специализировалась на разработке программного оборудования для госсектора, утверждает гособвинение.

Оба обвиняемых не признали свою вину. Моносов заявлял, что случайно передал Паршину не тут папку. Вместо отчетов он якобы отдал накопления на подарок своей жене. Суд не поверил его показаниям и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки, напоминает НСН.

