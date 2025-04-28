Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам тюрьмы

Хамовнический суд Москвы признал виновным бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина во взяточничестве и приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 315 млн рублей, сообщают РИА Новости.

Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили СИЗО

Прокуратура обвинила Паршина в получении взятки в размере 3,7 млн рублей от предпринимателя Александра Моносова. В обмен на деньги чиновник должен был добиться выделения грантов IT-фирме бизнесмена, которая специализировалась на разработке программного оборудования для госсектора, утверждает гособвинение.

Оба обвиняемых не признали свою вину. Моносов заявлял, что случайно передал Паршину не тут папку. Вместо отчетов он якобы отдал накопления на подарок своей жене. Суд не поверил его показаниям и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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