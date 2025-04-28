СМИ: Младенца госпитализировали с судорогами из-за вейпа в Подмосковье
28 апреля 202512:58
Десятимесячного младенца госпитализировали из-за вейпа родителей в городе Куровское (Московская область). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Ребенок надышался парами от электронного устройства 27 апреля. Примерно в 11 утра у него начались судороги.
Родители младенца вызвали врачей, в состоянии средней тяжести его отправили в больницу, где диагностировали судорожный синдром и ингаляционное отравление.
Ранее вейп взорвался в руках семнадцатилетнего студента в городе Керчь (Республика Крым). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гражданина Узбекистана обвинили в контрабанде валюты
- Саудовская Аравия анонсировала запуск прямого авиасообщения с Россией
- Природный пожар уничтожил четыре дома в селе Новопавловка Забайкальского края
- Группа «Крематорий» завершает запись нового альбома в студии звукозаписи «Vintage Records»
- Армия России освободила Каменку в Харьковской области
- СМИ: Младенца госпитализировали с судорогами из-за вейпа в Подмосковье
- Минцифры отменит лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотеки
- Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам тюрьмы
- Котяков: Средний возраст врачей в РФ составляет 44,5 года
- Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализировали 17 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru