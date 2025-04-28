СМИ: Младенца госпитализировали с судорогами из-за вейпа в Подмосковье

Десятимесячного младенца госпитализировали из-за вейпа родителей в городе Куровское (Московская область). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Ребенок надышался парами от электронного устройства 27 апреля. Примерно в 11 утра у него начались судороги.

Родители младенца вызвали врачей, в состоянии средней тяжести его отправили в больницу, где диагностировали судорожный синдром и ингаляционное отравление.

Ранее вейп взорвался в руках семнадцатилетнего студента в городе Керчь (Республика Крым). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПроисшествияДетиПодмосковьеГоспитализацияВейпы

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