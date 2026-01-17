Минпросвещения РФ подготовило проект по введению оценки за поведение в школах

В документе указано, что контроль за соблюдением учениками правил внутреннего распорядка — в том числе дисциплины на занятиях и общих норм поведения в образовательной организации — может предусматривать выставление соответствующих оценок.



Представители Минпросвещения пояснили агентству, что предлагаемые изменения основаны на итогах пилотного проекта. Окончательное решение о том, в каком формате будет внедрена оценка за поведение, примут после анализа результатов эксперимента.

Апробация новой системы оценивания поведения учащихся стартовала 1 сентября 2025 года в ряде школ нескольких регионов: Новгородской, Ярославской и Тульской областей, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Ранее депутат Госдумы из комитета по образованию и науке Олег Смолин заявил НСН, что педагогическим работникам необходимо поднять зарплату и избавить их от бюрократии.

