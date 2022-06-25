Володин рекомендовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом им не пришлось их искать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер ГД напомнил, что одной из задач спецоперации на Украине является восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке.

Володин также призвал привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав граждан.

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Ранее RT сообщил, что с 1 августа 2022 года в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Отмечалось, что учебники уже изъяли из образовательных учреждений, а из программы убрали произведения всех российских писателей. К тому же, по данным исполкома Николаевского горсовета, использование русского языка с 1 сентября 2022 года запретят и в школах Николаева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкУкраинаРоссияГосдумаВячеслав Володин
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