Володин рекомендовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом им не пришлось их искать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер ГД напомнил, что одной из задач спецоперации на Украине является восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке.

Володин также призвал привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав граждан.