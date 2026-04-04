Минпросвещения РФ: 11-летняя система школьного образования соответствует нуждам
Пресс‑служба Министерства просвещения РФ заявила, что действующая 11‑летняя модель школьного образования полностью отвечает потребностям учащихся.
Ранее в беседе с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников высказал предположение, что для получения полного среднего образования могло бы хватить и 10 лет обучения.
В ответ на это в ведомстве подчеркнули: сейчас в России действует система 11‑летнего среднего общего образования, которая зарекомендовала себя как эффективная и отвечающая потребностям детей.
Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что любые инициативы по изменению сложившейся модели требуют тщательного анализа. По его словам, прежде чем обсуждать сокращение сроков обучения, нужно оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила НСН, что современные школьники получают много ненужной информации, поэтому реальный объем школьной программы можно уложить и в 9, и в 10 лет, но этот вопрос необходимо изучить.
