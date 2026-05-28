NASA хочет создать обитаемую базу на Луне размером с город к 2032 году

Он будет состоять из трех этапов. Реализация инициативы закончится к 2032 году. На сайте Агентства сказано, что лунная база станет местом базирования астронавтов программы Artemis, которые будут жить и работать на первом лунном форпосте человечества. Строительство базы планируется вблизи Южного полюса Луны.

На первом до 2029 года на естественный спутник Земли ожидается отправка нескольких подготовительных роботизированных и пилотируемых миссий. До 2032 года (второй этап) планируется развертывание необходимой для человека инфраструктуры. На третьем этапе (с 2032 года) ожидается установить постоянное присутствие с периодической ротацией экипажей.

Ранее глава NASA заявил, что США продолжат полеты к Луне, пока не высадятся на ней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

