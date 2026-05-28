Трамп выступил против вывоза иранского урана в РФ или КНР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его не устраивает передача обогащенного урана Ирана России или Китаю.

Вэнс: Обсуждается вопрос о возможной передаче РФ находящегося в Иране урана

«Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось», - заявил глава государства. Это произошло во время заседания кабинета в Белом доме.

Так президент США ответил на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Иран готов вывезти высокообогащённый уран в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
