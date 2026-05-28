Трамп выступил против вывоза иранского урана в РФ или КНР
28 мая 202603:02
Денис Постольский
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его не устраивает передача обогащенного урана Ирана России или Китаю.
«Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось», - заявил глава государства. Это произошло во время заседания кабинета в Белом доме.
Так президент США ответил на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что Иран готов вывезти высокообогащённый уран в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
