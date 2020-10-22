Путин - да, Навальный - нет: Познер набросал список деятелей для учебника истории

Владимир Путин в обязательном порядке должен попасть в учебник истории России, не сомневается Владимир Познер. Журналиста и телеведущего попросили перечислить современных отечественных деятелей, которых он лично включил бы в школьную программу.

Познер стал гостем нового выпуска программы «Честно говоря...» на «Радио 1». По мнению журналиста, среди российских учёных есть немало достойных кандидатов на попадание в учебник. Среди общественных деятелей он назвал академика Андрея Сахарова, а также писателя Александра Солженицына – в том числе, как чрезвычайно важное явление для России в целом.

Среди политиков в учебнике, по версии телеведущего, должны быть Никита Хрущёв, Михаил Горбачёв, Борис Ельцин. Что касается Алексея Навального, то он, по мнению Владимира Познера пока не дотягивает до этого. Хотя, не исключает, что его можно обозначить сноской: «Оппозиционер, стремившийся к власти». В области искусства, по оценке журналиста, в России сейчас нет крупных деятелей.

Во время прямого эфира Владимир Путин также объяснил фразу президента «Зачем нам мир без России?» любовью Владимира Путина к Родине.

